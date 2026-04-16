MinSalud activa Fondo de Respuesta Rápida para recuperar capacidad operativa de hospitales

CIUDAD MCY.–Apuntando a la recuperación de la capacidad operativa de los hospitales del país, el Ministerio del Poder Popular para la Salud activó este miércoles el Fondo de Respuesta Rápida en Salud (Fresa), informó el portal del ente ministerial.

La iniciativa surge como estrategia en el contexto del Plan Por la Salud y la Vida 2026, orientado a la optimización de la Red Hospitalaria Nacional.

La información fue suministrada por la titular de la cartera de Salud, Nuramy Gutiérrez, quien explicó que el programa está dirigido a los directores de hospitales en todo el territorio nacional que deseen formular un proyecto para restablecer algún servicio del centro de salud que dirigen financiado por el Ministerio, ya sea que dependa de algún equipo, contratación de personal o la realización de una obra pequeña de infraestructura, acciones que serían financiadas directamente por el Estado venezolano.

Se trata de una plataforma dispuesta en la web del Ministerio a la que los directores de hospitales podrán acceder mediante un código de acceso para cargar los proyectos que deseen postular, detalló la ministra de Salud.

El programa centra su acción en los hospitales tipo II, III y IV y establecimientos adscritos al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y el Ipasme.

A través de este fondo, el Estado garantiza la operatividad de servicios médicos con una inversión de recursos económicos en plazos breves. El enfoque primordial abarca mejoras en infraestructura, dotación de equipos médicos, suministro de insumos especiales y la incorporación de personal especializado.

Bajo esta modalidad, los centros de salud acceden a financiamiento para proyectos que logren el restablecimiento completo de un servicio con apenas el 20% de la inversión total requerida.

Al respecto, Gutiérrez puntualizó que este mecanismo será coordinado por la directora de la Fundación Misión Barrio Adentro, Nellys Molina y el presidente del Seguro Social, Carlos Alvarado. Además, la operatividad del fondo se gestionará a través de la Fundación Misión Barrio Adentro.

Este concurso de proyectos hospitalarios se extenderá por tres meses a partir de este 15 de abril, cuando se oficializó su lanzamientO.

FUENTE: AVN

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