Gobierno Bolivariano evaluó alcance de jornadas de atención integral

CIUDAD MCY.-El vicepresidente Sectorial del Socialismo Social y Territorial y ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, sostuvo una reunión con el Gabinete Social para revisar los resultados de las más de 3 mil jornadas de atención integral que se han ejecutado en diversas comunidades del país. Estas actividades se han desarrollado de manera ininterrumpida durante las últimas 12 semanas.

Según un reporte del diario Últimas Noticias, del Rodríguez destacó que en este encuentro también valoraron las próximas acciones destinadas a potenciar el Sistema Público Nacional de Salud.

Entre los puntos destacados, se abordó el proceso de postulación de jóvenes residentes en las comunidades para cursar estudios en la Universidad de Ciencias de la Salud.

El objetivo de esta iniciativa es que los estudiantes, una vez formados, se integren a los equipos de atención médica en sus propios territorios.

Con esta medida, el Gobierno bolivariano busca garantizar el fortalecimiento del sistema sanitario desde el ámbito local y asegurar la cobertura asistencial en las zonas atendidas.

FUENTE: REDACCIÓN MAZO

FOTO: CORTESÍA