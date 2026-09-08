Misión Sucre: 23 años de la gesta que transformó la universidad venezolana

Para comprender la magnitud de la Misión Sucre al cumplir 23 años de fundación, es necesario analizar las condiciones de exclusión educativa que imperaba en la Venezuela de finales de los noventa donde, los recortes presupuestarios en el sector universitario y las pruebas internas de admisión restrictivas impuestas por las universidades autónomas generaron una masa flotante de cientos de miles de jóvenes sin acceso a la educación superior

CIUDAD MCY.- El 8 de septiembre de 2003, mediante el Decreto Presidencial N.º 2.601, nació el Plan Extraordinario Mariscal Antonio José de Sucre —Misión Sucre—. Su premisa inaugural no fue únicamente abrir aulas, sino desconcentrar el conocimiento. A través de un censo nacional sin precedentes, el Estado venezolano identificó a más de medio millón de bachilleres «flotantes» e impulsó el programa de municipalización de la educación superior más ambicioso de América Latina.

La estrategia clave para lograr la territorialización fue la creación de las Aldeas Universitarias. Utilizando unidades educativas existentes en turnos nocturnos y fines de semana, así como construyendo infraestructuras propias en zonas rurales y periurbanas, la Misión Sucre derribó el obstáculo geográfico. Estudiosos y trabajadores de pueblos apartados ya no necesitaban migrar a las capitales para obtener un título universitario.

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL: MUNICIPALIZACIÓN Y EMANCIPACIÓN

El andamiaje ideológico y pedagógico de la Misión Sucre trasciende la simple acreditación profesional. La institución concibe el proceso educativo como una herramienta de emancipación social y desarrollo territorial soberano.

MISIÓN

Potenciar la sinergia entre las instituciones de educación universitaria, los organismos gubernamentales y el Poder Popular organizado, garantizando el acceso universal, público, permanente y gratuito a una formación académica de excelencia. Busca transformar el perfil profesional en un agente activo de cambio socioeconómico alineado con los planes de desarrollo territorial.

VISIÓN

Consolidar un modelo educativo universitario municipalizado, humanista y liberador, que promueva el pensamiento crítico, la investigación aplicada y la soberanía tecnológica, formando profesionales íntegros comprometidos con la resolución de los problemas concretos de sus comunidades.

Dimensión de Análisis Modelo Tradicional (Pre-2003) Modelo Municipalizado (Misión Sucre) Acceso y Selección Pruebas de admisión restrictivas y cupos limitados Inclusión universal, gratuita y sin discriminación Distribución Geográfica Concentración en grandes capitales regionales Presencia en los 335 municipios del país (Aldeas) Sujeto Pedagógico Estudiante pasivo, orientado al mercado privado Triunfador/a activo, comprometido con su entorno Metodología de Aprendizaje Formación teórica académica tradicional Investigación-Acción Participativa (IAP) e interacción comunitaria

IMPACTO TRANSFORMADOR

El brazo ejecutor de este proceso de aprendizaje ha sido la implementación de los Programas Nacionales de Formación (PNF), diseñados en articulación con las Universidades Politécnicas Territoriales (UPT) y la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV). A diferencia de las carreras tradicionales rígidas, los PNF estructuran la enseñanza mediante salidas intermedias (Técnico Superior Universitario en dos años) y licenciaturas e ingenierías (en cuatro años).

ENTRE LOS PNF DE MAYOR IMPACTO COMUNITARIO DESTACAN

Informática: Orientado a la soberanía tecnológica, desarrollo de software libre, sistemas de gestión y automatización de datos para empresas de propiedad social e instituciones públicas.

Agroalimentación: Enfocado en la soberanía alimentaria, la agroecología, la innovación en técnicas de cultivo y el fortalecimiento de los encadenamientos productivos locales.

Comunicación Social: Creado para potenciar la Comunicación Popular, la gestión de medios comunitarios y la producción de contenidos informativos institucionales y alternativos.

Construcción Civil y Electricidad: Diseñados para atender directamente el desarrollo de infraestructura social, habitacional y de servicios públicos en los municipios.

ERA DIGITALIZACIÓN

A 23 años de su creación, la Misión Sucre entra en una etapa de madurez institucional que le exige adaptarse a la rápida evolución tecnológica y a los nuevos paradigmas económicos del siglo XXI. La agenda estratégica para los próximos años prioriza los siguientes ejes de acción:

Digitalización de los Entornos de Aprendizaje: Integración de aulas virtuales, campus digitales y plataformas de educación a distancia para complementar las clases presenciales en las Aldeas Universitarias, superando limitaciones de material físico.

Soberanía e Inteligencia Artificial: Adecuación de los planes de estudio técnico-científicos (Informática, Electrónica, Administración) a las herramientas contemporáneas de análisis de datos e inteligencia artificial aplicadas a la producción nacional.

Investigación de Impacto Directo: Los proyectos sociointegradores desarrollados por los triunfadores no deben quedarse en papel; se promueve su vinculación directa con alcaldías, comunas y empresas regionales para resolver nudos críticos en servicios públicos, salud local y producción agrícola.

Acreditación de Saberes y Formación Continua: Fortalecimiento del reconocimiento académico del conocimiento empírico de trabajadores y liderazgos comunitarios, ofreciendo diplomados y programas de actualización profesional permanente.

Con más de dos décadas de historia y cientos de miles de egresados convertidos en ingenieros, licenciados y técnicos al servicio de la Patria, la Misión Sucre no solo representa una política pública exitosa de inclusión educativa: se mantiene como el testimonio vivo de que el conocimiento debe ser un bien común al servicio de la liberación de los pueblos.

RAFAEL VELÁSQUEZ

FOTOS : REFERENCIALES