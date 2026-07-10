CIUDAD MCY.- En Moscú, Rusia, se celebró la conferencia internacional «Fortalecimiento de los vínculos entre los países BRICS: promoviendo la cooperación», un encuentro celebrado como parte de la presidencia india del bloque y que reunió a expertos de la nación euroasiática, India, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, China, Irán, Brasil y Etiopía.

Los participantes analizaron la resiliencia de los corredores de transporte y comercio, la seguridad de las cadenas de suministro de recursos estratégicos y el desarrollo de la cooperación tecnológica, incluido el ámbito de la inteligencia artificial (IA). Las recomendaciones elaboradas durante la conferencia servirán de base para la preparación de los documentos que se presentarán en la cumbre de los BRICS prevista para septiembre.

«Los BRICS no son solo una plataforma clave para la mayoría global, sino también un espacio capaz de impulsar nuevos modelos de gobernanza internacional. La resiliencia y la soberanía son hoy condiciones esenciales para el desarrollo, mientras que la conectividad del transporte, las cadenas de suministro y los ecosistemas tecnológicos propios constituyen la base de la seguridad económica de los países BRICS», afirmó la directora del Consejo de Expertos BRICS-Rusia, Viktoria Panova.

Por su parte, el embajador para misiones especiales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, el sous-sherpa de Rusia en los BRICS, Pável Kniazev, destacó que el grupo ha alcanzado el nivel de una asociación estratégica y ha obtenido resultados significativos. Asimismo, subrayó el valor de los principios de cooperación del organismo, que, según indicó, benefician no solo a los países miembros, sino también a un amplio número de Estados de todo el mundo.

Durante los debates, los participantes analizaron la digitalización de los puertos y los procedimientos aduaneros, la gestión de riesgos, la financiación de proyectos de infraestructura por parte del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, la transición verde del sector extractivo, las iniciativas educativas, el intercambio de especialistas, el desarrollo de la diplomacia pública, así como la relación entre la cooperación tecnológica y energética de los países de la agrupación BRICS.

FUENTE:VTV

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