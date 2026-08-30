Muchachada del Libertador disfrutó Clínica Deportiva de Baloncesto

El exjugador profesional Michael Flores fue el encargado de llevar conocimiento técnico, defensivo, ofensivo y de agilidad a los asistentes, al tiempo que fomentó la integración grupal

CIUDAD MCY.- ‎Una jornada de las Clínicas Deportivas que se desarrollan en la entidad llegó al municipio Libertador. Desde la cancha Carlos Arrocha, más de 50 niños, niñas y adolescentes disfrutaron una mañana de aprendizaje, a cargo del exjugador profesional Michael Flores.

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‎Esta actividad forma parte del cronograma vacacional que impulsa el Instituto Regional del Deporte Aragua (IRDA), para fomentar las distintas disciplinas dentro de la población infantil y juvenil.

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‎La convocatoria se extendió a todas las escuelas que hacen vida en la jurisdicción, así como a la comunidad general, para profundizar sus conocimientos y habilidades en técnicas básicas, defensivas, ofensivas y de agilidad, tanto en la modalidad 5×5 como 3×3.

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‎El presidente del IRDA, Carlos España, destacó que el evento tuvo como marco de ejecución el programa Nos Vemos en tu Zona, y tuvieron como aliados a la Asociación de Balonceston del estado Aragua.

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‎»Reiteramos el compromiso con esta comunidad, con una clínica para masificar el deporte (…) estas son las políticas deportivas, en articulación con la comunidad y las asociaciones», subrayó.

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‎Es valioso reseñar que el diputado a la Asamblea Nacional (AN) Manuel Hernández fue uno de los acompañantes del día, esto según el seguimiento a las actividades.

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‎Mas que formación, integración

‎Desde su experiencia en el tabloncillo nacional e internacional, Michael Flores enfatizó que lo más importante de estos encuentros es hacer posible la integración de los equipos, más allá de una formación, así como también, ofrecer momentos de esparcimiento y lejos de la pantalla.

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‎»Agradecido de formar parte de esta iniciativa, en estas vacaciones sacar a los niños del ocio y darles un tiempo donde puedan divertirse con un deporte tan bonito como lo es el baloncesto», añadió el director deportivo de la Asociación de Baloncesto del estado Aragua.

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‎Por su parte, la presidenta de esta organización, Rosa Marcano, acotó que gracias a la experiencia pudieron observar y detallar el talento de la nueva generación, en especial aquellos que aún no participan en los torneos estadales.

‎THAIMARA ORTIZ

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