Muchachada del Libertador disfrutó Clínica Deportiva de Baloncesto

El exjugador profesional Michael Flores fue el encargado de llevar conocimiento técnico, defensivo, ofensivo y de agilidad a los asistentes, al tiempo que fomentó la integración grupal
CIUDAD MCY.- Una jornada de las Clínicas Deportivas que se desarrollan en la entidad llegó al municipio Libertador. Desde la cancha Carlos Arrocha, más de 50 niños, niñas y adolescentes disfrutaron una mañana de aprendizaje, a cargo del exjugador profesional Michael Flores.
Esta actividad forma parte del cronograma vacacional que impulsa el Instituto Regional del Deporte Aragua (IRDA), para fomentar las distintas disciplinas dentro de la población infantil y juvenil.
La convocatoria se extendió a todas las escuelas que hacen vida en la jurisdicción, así como a la comunidad general, para profundizar sus conocimientos y habilidades en técnicas básicas, defensivas, ofensivas y de agilidad, tanto en la modalidad 5×5 como 3×3.
El presidente del IRDA, Carlos España, destacó que el evento tuvo como marco de ejecución el programa Nos Vemos en tu Zona, y tuvieron como aliados a la Asociación de Balonceston del estado Aragua.
»Reiteramos el compromiso con esta comunidad, con una clínica para masificar el deporte (…) estas son las políticas deportivas, en articulación con la comunidad y las asociaciones», subrayó.
Es valioso reseñar que el diputado a la Asamblea Nacional (AN) Manuel Hernández fue uno de los acompañantes del día, esto según el seguimiento a las actividades.
Mas que formación, integración
Desde su experiencia en el tabloncillo nacional e internacional, Michael Flores enfatizó que lo más importante de estos encuentros es hacer posible la integración de los equipos, más allá de una formación, así como también, ofrecer momentos de esparcimiento y lejos de la pantalla.
»Agradecido de formar parte de esta iniciativa, en estas vacaciones sacar a los niños del ocio y darles un tiempo donde puedan divertirse con un deporte tan bonito como lo es el baloncesto», añadió el director deportivo de la Asociación de Baloncesto del estado Aragua.
Por su parte, la presidenta de esta organización, Rosa Marcano, acotó que gracias a la experiencia pudieron observar y detallar el talento de la nueva generación, en especial aquellos que aún no participan en los torneos estadales.
THAIMARA ORTIZ
FOTOS : CIUDAD MCY