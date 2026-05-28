Municipio Lamas reconoció a profesionales de la Salud con Sesión Solemne

Durante el acto fueron entregas dos órdenes: Isvelia Cruz y Doctor Juan Silva Chacón, quienes fueron grandes referentes de la salud en el territorio santacrucense.

CIUDAD MCY.- En el marco de la celebración del Día del Médico y Día de la Enfermera, la Casa de la Cultura “Claudio Castillo” de Santa Cruz albergó la Sesión Solemne en la que más de 60 profesionales del área del equipo médico recibieron el reconocimiento a su destacada labor en favor de la población..

Esta actividad estuvo liderada por la presidenta del Concejo Municipal de José Ángel Lamas, Ariamarys Pita, de igual conto con la participación del alcalde Tony García como Orador de Orden y la presencia de las distintas autoridades del sector salud de la entidad aragüeña.

“Cuando el mundo descansa, el personal de salud, sus guardias continúan trabajando y cuando el miedo toca la puerta, el personal de salud y el personal de enfermería dan un paso al frente”, expresó García quien se mostró feliz por esta jornada llamando hermanos y hermanas a cada profesional en el área de salud.

Durante la actividad fueron entregas dos órdenes, Isvelia Cruz y el Doctor Juan Silva Chacón, quienes han sido grandes referentes de la salud en el territorio santacrucense.

En la intervención de la presidenta del Cabildo mencionó que, “para nosotros nos llena de mucho orgullo el día de hoy, que estas dos órdenes lleven como epónimos a estas dos personas, que dejaron huella en lo que es el tema de salud en nuestro municipio”, expresó la concejala Pita.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS :CORTESIA