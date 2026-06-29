Muro de Mata Redonda y La Punta está en perfectas condiciones

Inspección técnica confirma estabilidad de la estructura diseñada por el profesor e Ingeniero José Heredia, tras supervisión con el alcalde Rafael Morales

CIUDAD MCY.- El alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, acompañado del ingeniero y geólogo José Heredia, diseñador del muro, realizó una inspección técnica este domingo 28 en el muro de Mata Redonda y La Punta, constatando que la estructura se encuentra en perfectas condiciones y sin fallas en el concreto, luego de los movimientos telúricos registrados en la región.

Durante la inspección, el equipo técnico verificó los planos de diseño y el sistema de subdrenaje, confirmando que la estructura opera correctamente y que no existen roturas de superficie ni fallas estructurales. La revisión se realizó siguiendo el diseño original del proyecto, que contempla cinco etapas en la estructura de contención.

En este sentido, el profesor José Heredia explicó que el muro forma parte de un sistema integral que conecta el sistema de bombeo de Los Cocos, Pajaritos y las lagunas de amortiguación, destacando que el diseño funcionó correctamente ante los recientes eventos sísmicos. «La estructura fue capaz de soportar sismos inclusive hasta más altos de los que normalmente diseñamos los ingenieros», afirmó el especialista.

De igual manera, el alcalde Morales resaltó que la inspección se realizó siguiendo las instrucciones de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, y de la gobernadora Joana Sánchez, y reiteró el mensaje de tranquilidad para los habitantes de las comunidades cercanas. «Podemos decirle responsablemente a nuestro querido pueblo de Maracay que el muro de Mata Redonda y La Punta se encuentra en perfectas condiciones y haciendo su trabajo», expresó el mandatario local.

Asimismo, Morales agradeció al profesor José Heredia por su acompañamiento y por sus recomendaciones precisas, subrayando que es la única fuente técnica con la autoridad para explicar al detalle la estabilidad actual de la estructura.

PRENSA ALCALDÍA DE GIRARDOT

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