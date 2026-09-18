Naryury Pérez conquista oro en halterofilia en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

CIUDAD MCY.-La pesista venezolana Naryury Pérez ofreció una demostración de fuerza y técnica impecable para quedarse con la medalla de oro en la división de 86 kilogramos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

En el arranque, Pérez levantó 116, 119 y 121 kg, con lo que superó a su rival más cercana, la brasileña Taiane Justino de Lima, quien alcanzó 116 kg. En el envión, la criolla abrió con 145 kg y aseguró el título con 149 kg, para acumular un total olímpico de 270 kg, frente a los 263 kg de Justino de Lima y los 246 kg de la ecuatoriana Ayoví, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

BROCHE DE ORO

El triunfo de Pérez selló un broche de oro para la delegación venezolana, que finalizó como la segunda mejor del campeonato, con siete medallas de oro, tres de plata y una de bronce.

El combinado colombiano encabezó el medallero con igual número de oros, pero con mayor cantidad de platas (5) y un bronce, mientras que Ecuador se ubicó en el tercer lugar con una de oro, dos de platas y cuatro de bronces.

Este resultado reafirma a Venezuela como una potencia regional en halterofilia y proyecta a Naryury Pérez como una de las máximas exponentes del deporte suramericano.

FUENTE: MINDEPORTE

FOTO: CORTESÍA MINDEPORTE