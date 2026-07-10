Natación alista escuadrón para Santo Domingo

CIUDAD MCY.- La delegación venezolana de natación se alista para su participación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 que se celebrarán del 28 de julio al 01 de agosto en el Centro Acuático Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Santo Domingo.

La delegación venezolana está compuesta por 10 nadadoras y 8 nadadores, para un total de 18 atletas que buscarán subir a lo más alto del podio en tierras dominicanas.

La cita deportiva contará con 17 pruebas individuales y tres relevos por sexo, además de dos relevos mixtos, donde se disputarán un total de 42 medallas de oro.

Equipo femenino

El equipo femenino lo comanda la medallista de oro en los 100 y 200 metros pechos de los Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima 2025, Mercedes Toledo, acompañada por la también doble medallista bolivariana y atleta olímpica, María Yegres.

Otra figura de natación femenina que dirá presente en la pileta centroamericana será Lismar Lyon, poseedora de los récords nacionales de 50 y 100 metros mariposa que batió este año.

La lista incluye a María Cote, medallista de bronce de los juegos bolivarianos en los 1.500 m libre y la merideña Carla González, especialista en espalda con experiencia en mundiales y escalones del ciclo olímpico.

A este contingente de experiencia se suma la generación de relevo que ya cuenta con experiencia internacional,

Mónica Leydar, reina de los Juegos Nacionales Juveniles Oriente 2024 con participación en mundial de la categoría en 2025 y medallista de plata en los Bolivarianos 2025.

De igual manera, Paola Azzato, medallista de bronce en los Juegos Bolivarianos Lima, Perú 2026 y doble medallista de bronce en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

Completan el equipo femenino la carabobeña Marielys Martínez y la guayanesa Daniela Pacheco.

Nómina masculina

Por su parte, la selección masculina la encabeza Jorge Otaiza, multimedallista internacional y con trayectoria en escalones del ciclo olímpico y mundial.

También figuran los hermanos Dennis y Emil Pérez, especialistas en pruebas de velocidad, quienes han tenido una destacada actuación en escalones de ciclo juvenil.

Emil y Dennis obtuvieron la medalla de oro y plata respectivamente en los 100 metros libre de los juegos Bolivarianos 2025, además de formar parte del relevo 4×100 libre que ganó la áurea.

Otro de los convocados es Manuel Díaz, quien recientemente conquisto el oro los 100 metros mariposa en el prestigioso Torneo María Lenk de Brasil.

Díaz también aportó un bronce en los 100 metros mariposa, además de oro y bronce en los relevos 4×100 libre y combinado en los pasados Juegos Bolivarianos.

Se suma a esta lista, César Paredes, bronce en los 200 metros espaldas y los 400 metros libres de los Juegos Bolivarianos 2025.

Asimismo, lo hará el prometedor nadador juvenil de mediofondo, Adanuriel Rosal, quien brilló en 2024 y 2025 en los Juegos Escolares Suramericanos y Centroamericanos y del Caribe 2024, y debutó con la selección de mayores en el 2025.

Cierran la lista de convocados masculina Winston Rodríguez y Raúl Briceño.

La natación venezolana intentará igualar o superar la actuación en San Salvador 2023, donde conquistó 6 de oros, 5 platas y 8 bronces (19) para ubicarse tercera en el medallero, detrás de México y Colombia.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA