Nubosidad y lluvias se registrarán al sur y occidente del país este domingo

CIUDAD MCY.- Este domingo, en horas de la mañana, se estima nubosidad generadora de precipitaciones de intensidad variable en Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Barinas, Portuguesa, Lara, Yaracuy, Mérida, Trujillo y sur del Lago de Maracaibo, informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

Mientras que en la tarde y noche se esperan chubascos fuertes con actividad eléctrica en Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, los Andes y Zulia.

El Inameh no descarta nubosidad fragmentada con lluvias o lloviznas de corta duración en zonas de montaña de Aragua, Miranda y Distrito Capital.

FUENTE: AVN

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