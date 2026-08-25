Nueva Liga Superior de Baloncesto apuesta por el talento criollo

CIUDAD MCY.- La primera edición de la Liga Superior de Baloncesto ya toma forma con la participación de 10 equipos y una propuesta enfocada en fortalecer el deporte del tabloncillo, ampliar las oportunidades para los jugadores criollos y garantizar una competencia estable durante el segundo semestre del año.

Tales fueron los primeros avances surgidos este lunes en la reunión de trabajo sostenida por el ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo, el presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto, Hanthony Coello; el ministro del Poder Popular para la Juventud, Sergio Lotartaro; y representantes de los equipos de baloncesto en el salón Francisco “Morochito” Rodríguez del Instituto Nacional de Deporte (IND).

Durante la jornada se evaluaron aspectos relacionados con el calendario, formato y metodología de competición. Entre las propuestas destaca una primera edición con puros basqueteros criollos, bajo el nombre de Copa Venezuela Renace.

‎La iniciativa busca complementar la temporada de la Superliga Profesional de Baloncesto, prevista para abril del 2027, y garantizar que los jugadores mantengan condiciones físicas óptimas de cara a las convocatorias de la selección nacional y los compromisos internacionales.

Además, la propuesta contempla una distribución de los equipos participantes en dos divisiones; la Conferencia Central que congregaría a Gaiteros del Zulia, Cocodrilos de Caracas, Pioneros del Ávila, Trotamundos de Carabobo y Costaneros de Puerto Cabello; mientras que en la Oriental jugarían: Guaiqueríes de Margarita, Marinos de Anzoátegui, Piratas de La Guaira, Spartans de Distrito Capital e Hidrocarburos de Caracas

De acuerdo con lo planteado en la reunión, la competición podría iniciar en septiembre y culminar en diciembre, pero aún falta que las autoridades y los equipos afinan en próximas reuniones las condiciones definitivas del torneo.

‎Otro de los puntos analizados fue la conformación de las plantillas. La propuesta contempla hasta 18 jugadores por equipo, con la obligación de incluir al menos uno de la categoría Sub23 y otro de la Sub21, como parte de una estrategia destinada a fortalecer el desarrollo de las nuevas generaciones del baloncesto venezolano.

FUENTE : MIN DEPORTE

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