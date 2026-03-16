Nuevo gobierno chileno arranca con recortes en todos los ministerios

El Ministro de Hacienda de Chile, Jorge Quiroz, informó que hoy firmará un oficio para reducir en tres por ciento las cifras del gasto público durante 2026 en todas las dependencias del gobierno.

CIUDAD MCY.- Según el funcionario esta medida es necesaria porque la anterior administración dejó al fisco sin fondos suficientes para enfrentar la situación actual, caracterizada por varios conflictos internacionales que presionan la economía de los países, sobre todo por el aumento del petróleo.

Si bien el extitular de esa cartera Nicolás Grau rechazó la versión de Quiroz y aseguró que a finales de enero la caja fiscal tenía más de mil millones de dólares, el recorte se aplicará de todas maneras.

Durante su campaña electoral, el presidente José Antonio Kast prometió una reducción del gasto público por un monto de seis mil millones de dólares en los primeros 18 meses de su mandato.

Más o menos la mitad de ese dinero se obtendría gracias a la rebaja anunciada por Quiroz, sin embargo, no todos los analistas coinciden con su diagnóstico.

El economista Osvaldo Rosales dijo que Chile está lejos de una crisis como la anunciada por Quiroz y señaló que mantiene la mejor calificación crediticia de la región, con una inflación muy cercana a la meta del tres por ciento.

Además, en 2025 se crearon 705 mil empleos y la inversión experimentó un crecimiento de siete puntos porcentuales, luego de una década de estancamiento.

“Todo esto genera una realidad que no tiene absolutamente nada que ver con que Chile se cae a pedazos”, aseguró, y señaló que el desempleo del ocho por ciento y el tema fiscal son desafíos reales, pero no justifican la etiqueta de “emergencia nacional”.

No obstante, Kast se propone, además del recorte presupuestario, emprender una rebaja al impuesto corporativo que pagan las grandes empresas chilenas y las transnacionales asentadas en este país.

Este es uno de los tributos que más aportan al erario y, de imponerse la decisión del Palacio de La Moneda, bajará del 27 al 23 por ciento, lo cual en la práctica significa una disminución de ingresos al Estado de dos mil millones de dólares.

Significa que el gobierno reducirá gastos públicos por tres mil millones de dólares y, al mismo tiempo, dejará de recibir dos mil millones por el impuesto corporativo, lo cual resulta en un agujero fiscal de grandes proporciones.

La idea va en consonancia de la teoría neoliberal, cuyos principales objetivos son disminuir la presencia del Estado en la economía y pasar su conducción a la iniciativa privada, advirtieron expertos.

El programa del gobierno del presidente Kast también incluye la eliminación de los tributos a las ganancias de capital, con el supuesto objetivo de estimular las inversiones extranjeras, así como suspender de manera transitoria el Impuesto al Valor Agregado a la vivienda.

Esto último tiene como objetivo apoyar a la deprimida industria de la construcción y reactivar al sector inmobiliario, que ha estado a la baja durante los últimos años.

FUENTE: PL

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