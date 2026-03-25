Obra «La Resurrección» llega al TOM con un mensaje de salvación

La pieza dramática promete llegar al corazón de los espectadores ya que tiene las interpretaciones musicales de los actores que le dan vida a María Magdalena, Pedro, Juan y Jesús de Nazaret que hacen ver la historia más realista

CIUDA MCY.- El telón del Teatro de la Ópera de Maracay (TOM) se elevará para la puesta en escena “La Resurrección”, una historia que relata sacrificio, traición y redención, en la que Jesús de Nazaret sufre torturas, es abandonado, crucificado y finalmente resucita.

La cita es este martes, 31 de marzo, donde el público en general podrá vivir una pieza única, llena de sorpresas y con un mensaje de salvación.

Joseph Agrinzones, director de la obra, manifestó que la puesta en escena es un espectáculo que no solo cuenta una historia, sino que también muestra un mosaico de coreografías que da ese toque auténtico a cada escena.

“Son aproximadamente 50 personas que están en escena, cada una tiene un papel importante, pero esta obra está llena de sorpresas y coreografías que la hacen auténtica”, expresó Agrinzones.

Esta pieza dramática promete llegar al corazón de los espectadores, ya que tiene las interpretaciones musicales de los actores que le dan vida a María Magdalena, Pedro, Juan y Jesús de Nazaret que hacen ver la historia más realista.

Asimismo, el director de la obra manifestó que el mensaje principal es “La Salvación, porque Jesús entregó su vida por nuestros pecados, así que esta pieza hará reflexionar a las personas para que acudan al llamado de nuestro Señor”.

ACTORES EN ESCENA

El actor José Alayón, quien interpreta a Poncio Pilato, subrayó que es una responsabilidad ser ese personaje que condena a Jesús. “Es bastante comprometedor porque nosotros, como católicos, somos seguidores de Jesús, no queremos juzgarlo, no queremos señalarlo y mucho menos condenarlo. A mí, en particular, ese papel me crea una gran responsabilidad tanto espiritualmente como profesional, sin embargo, hay que aprender a ser también profesionales y meterse en el papel e interpretarlo de la mejor manera posible”, aseveró el artista.

Por su parte, Javiesy Ventura interpreta a una piadosa esclava y manifestó que le encanta estar en escenario. “Me gusta el baile que hacemos las esclavas, además, es bonito ser parte de esta pieza teatral que lleva el mensaje de la salvación”, señaló la actriz.

EL PROYECTO

El director de la obra indicó que el proyecto nació a través de un grupo talentoso de jóvenes saliente de la Iglesia “Nuestra Señora La Candelaria”, ubicada en Turmero.

“En vista de que nosotros no podíamos ya continuar en el grupo Juvenil porque venía otra generación de relevo, nosotros nos reunimos para crear este proyecto que ha sido un éxito, esto es una muestra de que nosotros sentimos la necesidad de seguir evangelizando”, concluyó.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS:CORTESÍA