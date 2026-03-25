Cultores rememoraron la vida y obra del maestro Alfredo Almeida

En el conversatorio «El Alfredo que yo conocí» los participantes socializaron sus experiencias con el reconocido artista para conservar su legado en la memoria colectiva.

CIUDAD MCY.- Las actividades conmemorativas por el día del artesano continúan en la entidad aragüeña. Por ese motivo el sector cultural se reunió en la Biblioteca Agustín Codazzi para realizar el conversatorio «El Alfredo que yo conocí», un homenaje a la vida y obra del maestro Alfredo Almeida.

‎El nutrida tertulia abordó las experiencias de cada participante en el mundo de las artes plásticas y, como el mencionado exponente los inspiró e impacto para mejorar sus habilidades, ya fuera de forma presencial o a través de sus obras.

‎La actividad tuvo como objetivo preservar su legado en la memoria colectiva, así lo dijo Alicia La Rosa, una de las organizadoras del evento. «Traemos los testimonios quienes fuimos sus discípulos; rendimos homenaje al hombre insigne, cuyo trabajo cultural trascendió a Latinoamérica»

‎Desde áreas como la pintura, escultura, cerámica, literatura, poesía, por describir algunas, Almeida dejo aportes de importancia, pues siempre se orientó hacia la preservación de las raíces ancestrales, naturaleza, ecología y ambientalismo, ramas que sus aprendices mantienen en el tiempo y transmiten a las nuevas generaciones.

‎»Él tenía muchos conocimientos que nos transmitió, ahora todos sus saberes están con los jóvenes y adultos», acotó De La Rosa.

‎Santa Duran, artesana textil y muñequera, fue otra de las encargadas de elevar la memoria del maestro Alfredo, mediante la organización e impulso del sector. «Almeida creía en la sistematización de los saberes y procedimientos (…) la idea es llegar a los 18 municipios del estado Aragua, e incluso, a todo el país con el movimiento cultural».

‎Desde su perspectiva, lo fundamental de este encuentro es desarrollar la creatividad y destrezas de las nuevas generaciones, pues el uso constante de la tecnología «está empobreciendo la mente, no deja ampliar la mente (…) nosotros tenemos que, de alguna manera, volver a pensar, retomar nuestros conocimientos ancestrales».

THAIMARA ORTIZ

‎FOTOS:CIUDAD MCY