Octubre marca el inicio del Ciclo Orquestal Caracas 2026

CIUDAD MCY.- La segunda edición del Ciclo Orquestal de Caracas 2026 continúa en el mes de octubre marcando una temporada de conciertos para El Sistema. La Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela tendrá tres presentaciones en las que interpretará obras de Gustav Mahler, Anton Webern, Alexander Scriabin, Igor Stravinsky, Karol Szymanowski, Carl Maria von Weber y Maurice Ravel, destaca nota de prensa de la Fundación Musical Simón Bolívar

Esta grilla es organizada por la Fundación Teatro Teresa Carreño desde 2023, en el que participan la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas, compartiendo cartel con la Sinfónica Municipal de Caracas y la Sinfónica de Venezuela.

La programación general para octubre arranca el viernes 9 a las 6:00 p.m., con presentaciones de la Sinfónica Simón Bolívar, bajo la dirección del maestro Pablo Castellanos, en la que se contará con el clarinetista Williams Mora, y la soprano Aimee Martínez, como solistas para interpretar el Concierto para clarinete y orquesta N° 1 de Carl Maria von Weber y la Sinfonía N° 4 en Sol Mayor de Gustav Mahler, respectivamente.

El Jueves 22 de octubre es la tercera presentación de la SSBV, esta vez bajo la dirección del maestro Christian Vásquez.

El ciclo sigue de largo en noviembre, el sábado 7 con la participación de El Sistema a cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas, con una presentación bajo la dirección de José José Giménez, con un programa que llevará a los presentes por obras de Haendel, Strauss, Wagner, Dukas, Puccini y Shostakovich.

Las entradas se encuentran a la venta en las taquillas del teatro y a través de la plataforma MakeTicket; la información completa se halla en las redes sociales de El Sistema y el Teatro Teresa Carreño.

El Ciclo Orquestal de Caracas se ha convertido en un espacio de coexistencia de las agrupaciones sinfónicas que hacen vida en la capital permitiéndoles generar una conexión con el público que busca espacios artísticos para nutrir el alma con música del más alto nivel en uno de los más emblemáticos teatros de Venezuela.

FUENTE : MINCULTURA

FOTO : CORTESÍA DE MINCULTURA