Olas de calor frenan el crecimiento económico de Europa

Las olas de calor extremo en Europa occidental reducen drásticamente la productividad laboral y amenazan con contraer hasta un 7% el PIB de las principales potencias de la eurozona para el año 2030

CIUDAD MCY.- Una histórica ola de calor azota al continente europeo, dejando a su paso millonarias afectaciones económicas y un severo impacto en la población, mientras el aparato empresarial y los sistemas energéticos alternativos enfrentan serias dificultades para contener la contingencia.

El calor extremo cobró la vida de al menos 3.700 personas durante junio en Francia, Bélgica y los Países Bajos, siendo la nación francesa la más afectada con 2.025 decesos, seguida por el territorio belga con 1.200 y el neerlandés con 480, afectando principalmente a la población de la tercera edad.

La emergencia climática forzó la paralización de actividades escolares y culturales, saturó las redes hospitalarias y provocó fallas críticas en los sistemas informáticos e industriales; incluso, la escasez de agua para refrigeración obligó a apagar de forma preventiva varios reactores nucleares.

La firma Allianz Trade alertó en su último informe sobre el impacto de las altas temperaturas en la eurozona, señalando que los fenómenos térmicos extremos representan ahora una amenaza directa para la estabilidad de los mercados del bloque.

Proyecciones de pérdidas en el PIB europeo

Para el año 2030, el aumento global de las temperaturas podría mermar entre un 5% y un 7% el PIB de las naciones más expuestas; las estimaciones quinquenales proyectan pérdidas por 240.000 millones de dólares en Francia, 147.000 millones en Italia, 131.000 millones en Alemania y 120.000 millones en España.

Carsten Brzeski, director global de investigación macroeconómica de IN, aseveró que las olas de calor se consolidaron formalmente como una variable de mercado fundamental, transformando al termómetro en un indicador financiero adelantado de primer orden.

Patrick Martin, líder de la organización empresarial francesa Medef, advirtió que el sector productivo opera a un ritmo notablemente ralentizado, debido a que las condiciones térmicas extremas interrumpen los flujos laborales tradicionales y deterioran el rendimiento de las plantillas.

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