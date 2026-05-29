Omega 3 y ácido linoleico se asocian con mayor probabilidad de envejecimiento saludable

CIUDAD MCY.- La investigación, liderada por Jie Qiong Lyu y colaboradores, analizó a más de 15.000 personas mayores de 64 años y evaluó la relación entre distintos perfiles de ácidos grasos plasmáticos y el denominado envejecimiento saludable, entendido como llegar a los 80 años sin patologías importantes como enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, cáncer, trastornos neurodegenerativos o depresión.

El envejecimiento saludable constituye uno de los grandes retos sanitarios de nuestro tiempo. La Organización Mundial de la Salud lo define como el proceso de desarrollar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. En este contexto, identificar factores modificables que favorezcan una vida más larga y libre de enfermedad se ha convertido en una prioridad de salud pública.

Durante el seguimiento, el 60,6% de los participantes alcanzó un envejecimiento saludable. Los análisis mostraron que las concentraciones más elevadas de ácidos grasos poliinsaturados se asociaban con mayores probabilidades de lograrlo. En particular, las personas con niveles más altos de omega 3 presentaron aproximadamente un 32% más de probabilidad de envejecer saludablemente que aquellas con niveles más bajos. Entre ellos, el ácido docosahexaenoico (DHA) se asoció de forma independiente con un incremento del 21%.

También se observaron resultados positivos para el ácido linoleico, principal ácido graso omega 6 de la dieta, cuya presencia en sangre se relacionó con un aumento cercano al 21% en la probabilidad de alcanzar una vejez libre de enfermedades crónicas relevantes.

Por el contrario, los niveles de grasas saturadas y monoinsaturadas no mostraron asociaciones significativas con el envejecimiento saludable una vez considerados otros tipos de grasas. Asimismo, el estudio identificó que un cociente elevado entre omega 6 y omega 3 se relacionaba con una menor probabilidad de envejecer saludablemente, reforzando la importancia del equilibrio entre ambos grupos de ácidos grasos.

Los investigadores también observaron que los perfiles más favorables de omega 3 se asociaban con menor riesgo de enfermedad coronaria, ictus, insuficiencia cardíaca y otras patologías graves, además de una menor mortalidad global. Entre los posibles mecanismos implicados destaca una menor aceleración de la edad biológica, uno de los indicadores que mejor explicó los beneficios observados.

Según la doctora Jennifer Bernal, autora del análisis divulgativo y doctora en Nutrición y Ciencias Interdisciplinarias por la Universidad Simón Bolívar, “la evidencia científica actual apunta a que un perfil adecuado de ácidos grasos en sangre, especialmente con mayores niveles de omega 3 y ácido linoleico, puede contribuir de forma significativa a un envejecimiento más saludable y funcional”.

Los autores subrayan que estos resultados respaldan el papel de una alimentación equilibrada dentro de una estrategia integral de envejecimiento saludable, junto con la actividad física, el control del peso y la ausencia de hábitos nocivos.

EFE

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