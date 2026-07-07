ONU recaudó 274 millones de dólares para emergencia en Venezuela por doble sismo

CIUDAD MCY.- El plan de respuesta humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Venezuela por el doble sismo ha recibido 274 millones de dólares, informó el portavoz de la Secretaría General de la organización, Stéphane Dujarric.

“Hasta hoy el plan ha recibido 274 millones de dólares, mientras que el sector privado ha aportado más de 32 millones para ayuda humanitaria… hay que sumar, además, las donaciones en materia de bienes y servicios”, indicó.

Dujarric destacó que el Gobierno venezolano lidera la respuesta a la tragedia, “centrándose en apoyar a las personas desplazadas y atender las necesidades humanitarias urgentes”.

De acuerdo con la ONU, la iniciativa está dirigida por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), que tiene planteado atender a 5,5 millones de personas vulnerables y demanda 632 millones de dólares para prestar una asistencia.

El doble terremoto que sacudió la nación suramericana ha dejado más 3.500 fallecidos y al menos 16.700 heridos, la gran mayoría en el estado La Guaira, además de unas 17.000 personas que perdieron sus hogares.

FUENTE : AGENCIA

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