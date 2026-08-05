Oreja de Van Gogh confirma alta demanda de boletos para su concierto de 2027 en Quito

El esperado regreso de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero como vocalista «desató una auténtica locura entre los ecuatorianos», señaló la fuente.

A finales de esta semana se abrirá la venta general de entradas para el concierto de la banda de música española, que tendrá lugar el 10 de marzo del próximo año en el Coliseo General Rumiñahui, en la única presentación prevista en Ecuador, añadió.

Ecuador será la primera parada de la gira ‘Tantas Cosas Que Contar Tour’, que llevará al grupo también a Colombia, Perú, Uruguay, Argentina y Chile, las seis primeras citas confirmadas en Latinoamérica.

Tras una década sin presentarse en territorio ecuatoriano, la agrupación conformada por Amaia Montero (voz), Xabi San Martín (teclados), Álvaro Fuentes (bajo) y Haritz Garde (batería) llegará con clásicos inolvidables como ‘Rosas’, ‘Puedes contar conmigo’, ’20 de enero’, ‘La playa’, ‘París’ o ‘Muñeca de trapo’, entre otros, en una puesta en escena que combinará nostalgia, cercanía y una producción de primer nivel.

FUENTE : EFE

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