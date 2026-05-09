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Organización comunal afianza la producción nacional de soya y caraotas

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PorLuisa Pedroza

May 9, 2026

CIUDAD MCY.- El viceministro de Economía Comunal del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, Saúl Osio, destacó el protagonismo de las comunas en el plan agroalimentario, con el fin de exportar productos elaborados por las comunidades y lograr la sustitución de rubros estratégicos para el país como la soya y las caraotas.

Osio explicó que en la actualidad la organización comunal se ha consolidado para la producción, “por lo tanto, más allá de sólo producir café, arroz, hortalizas, maíz, ahora se trabaja en la producción de soya y caraota”.

“Esta es la organización popular de organizar a la gente para potenciar las capacidades productivas del territorio con el conocimiento ancestral, con la cultura productiva desde el territorio, para potenciarla, organizarla y avanzar a nuevos niveles de producción”, resaltó.

En este sentido, el viceministro de Economía Comunal, -planteó- el objetivo es que, mediante esta organización comunal, los productores en el territorio, a través de la transferencia de silos y de plantas de procesamientos de alimentos, aseguren la colocación de productos que actualmente son importados. “Garantizar el procesamiento de las caraotas en la colocación de anaqueles, donde finalmente el venezolano pueda consumir pabellón con la caraota nacional”.

Por último, Osio destacó la consolidación del modelo de participación venezolano con la máxima convocatoria de los ciudadanos a los distintos espacios políticos. La participación permanente de la comunidad se demuestra en la meta que esperan concretar en 2026 sobre la constitución de seis mil comunas en todo el territorio nacional.

FUENTE: VTV

FOTO:CORTESIA 

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Por Luisa Pedroza

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