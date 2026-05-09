Venezuela se prepara para el lanzamiento del Plan Comunal del Cacao

CIUDAD MCY.- Venezuela se prepara para una transformación radical en su industria cacaotera con el próximo lanzamiento del Plan Comunal del Cacao. Este proyecto busca el empoderamiento de las bases populares para elevar el potencial de uno de los productos más emblemáticos del país en los mercados internacionales. El objetivo central de la estrategia es el salto cualitativo de la nación hacia un modelo de exportación con alto valor tecnológico y artesanal.

El viceministro de Economía Comunal, Saúl Osio, ofreció detalles sobre este avance durante una entrevista en el programa De Frente con la Noticia de Venezolana de Televisión (VTV). Asimismo, destacó que la intención principal es la superación del papel histórico de Venezuela como simple proveedor de materia prima. Bajo esta nueva visión, el esfuerzo se centra en la producción soberana de derivados de alta pureza que gozan de gran prestigio en el comercio global.

“Empezar a general el valor agregado del cacao; Venezuela es un productor histórico de cacao, pero como materia prima. La intención es que nosotros podamos superar el papel histórico al cual hemos quedado relegado”, resaltó Osio.

“Empezar a producir chocolate, manteca de cacao y licor de cacao de alta calidad que es muy bien valorado y cotizado en diversos mercados del mundo» señaló Saúl.

Crecimiento económico

Enfatizó que estos subproductos alcanzan cotizaciones elevadas en diversas latitudes. Las comunidades organizadas anticipan de este modo una fase de crecimiento económico que aprovecha las ventajas competitivas del suelo nacional y el conocimiento ancestral de sus habitantes.

Finalmente, el viceministro aseguró que pronto habrá anuncios de gran relevancia sobre la implementación de estas políticas de desarrollo. La meta definitiva es la consolidación de un sistema que genere riqueza directa para los productores a través de la industrialización local. Con este plan, la comuna demuestra su capacidad de gestión y su compromiso con la soberanía alimentaria y financiera del país.

FUENTE:VTV

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