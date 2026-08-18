Orluis Aular estará con el equipo Movistar en la Vuelta a España

CIUDAD MCY.- ‎Cuando Orluis Aular tome el sábado la salida en Mónaco para la contrarreloj individual, estará disputando oficialmente su tercera edición en la Vuelta a España.

El venezolano de 29 años de edad fue incluido en la nómina que Movistar Team anunció este martes para la competencia española, que en 2026 se disputará entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre. Enric Mas será el líder de la formación, que tiene al yaracuyano a cargo de los sprints.

Aular ya había competido otras dos veces en la Vuelta a España: fue en 2023 con el Caja Rural y en 2025 ya era parte de Movistar. Esta vez busca la conquista de una etapa, un logro que se le ha escapado por poco en sus intervenciones anteriores. Fue segundo en una etapa en 2023 y tercero en la jornada inaugural de 2025.

El campeón nacional venezolano viene de ocupar la posición 14 en la ADAC Cyclassics en Hamburgo, Alemania. Terminó con el mismo tiempo del ganador de la prueba dominical, el francés Paul Magnier. Aular, que en 2026 corrió el Giro de Italia, subió cuatro puestos en el ranking mundial y ahora ocupa el escaño 109.

Además de Mas y Aular, la escuadra tendrá en sus filas a Cian Uijtdebroeks, Iván Romeo, Pablo Castrillo, Raúl García Pierna, Jorge Arcas y Carlos

FUENTE : EL NACIONAL

FOTO : CORTESÍA