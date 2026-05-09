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Orluis Aular listo para afrontar el Giro de Italia

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PorLuisa Pedroza

May 9, 2026

CIUDAD MCY.- El ciclista venezolano Orluis Aular competirá para el equipo de Movistar Team en la edición 2026 del Giro de Italia, certamen que se desarrollará del 8 al 31 de mayo. La primera gran vuelta iniciará en Nessebar, Bulgaria, con final en Roma, Italia.

El conjunto de Movistar también integrará a Enric Mas, debutante en la Corsa Rosa, Javier Romo, Einer Rubio, Iván G. Cortina, Lorenzo Milesi, Juanpe López y Nelson Oliveira.

Aular, quien viene en total crecimiento, será la carta de la velocidad en este Clásico italiano; el equipo cuenta con un corredor seguro para los sprints.

El equipo prevé ubicarse en todos los terrenos de la competencia que dará inicio este viernes, desde los sprints hasta la alta montaña, sin renunciar a la pelea por el podio.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA 

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Por Luisa Pedroza

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