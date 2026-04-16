Otorgan Botón Honor al Mérito a mil 600 servidores del INTT por labor preventiva

CIUDAD MCY.- Como reconocimiento al esfuerzo y la mística de trabajo demostrada durante la Semana Mayor, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) otorgó botones de Honor al Mérito a más de mil 600 funcionarios.

El acto, encabezado por el viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, General de División, Endes Palencia, y el presidente de la institución, Luis Granko, premió la labor de quienes garantizaron la seguridad de 13 millones de temporadistas.

Esta distinción resalta el compromiso inquebrantable de los funcionarios desplegados durante el asueto de la Semana Mayor, que trabajaron de manera articulada para garantizar la seguridad vial de los más de 13 millones de venezolanos que se movilizaron por todo el territorio nacional.

El éxito del operativo fue el resultado de un despliegue preventivo del Estado que priorizó la educación ciudadana a través de estrategias clave:

Aulas viales: Espacios de concienciación instalados en puntos estratégicos del país.

Puntos de Atención Ciudadana (PAC): Más de dos mil puntos de abordaje directo a conductores para fomentar el respeto a las normas de tránsito.

Con esta entrega de reconocimientos, el INTT reafirma la operatividad y eficiencia de sus servicios de seguridad, y mantiene como enfoque principal la protección de la vida en las carreteras venezolanas.

Durante el evento, Palencia subrayó la transformación que ha experimentado la institución para estar al servicio directo del ciudadano:

“Nos desplegamos para orientar al pueblo venezolano. El INTT ya no es un ente meramente administrativo, sino que hemos dado el paso hacia la operatividad. Esto es de vital importancia porque nos coloca en el terreno, permitiéndonos acompañar al pueblo y atender las necesidades de quienes se movilizan”, puntualizó el viceministro.

De esta manera, el Gobierno Bolivariano, a través del INTT, consolida su estrategia de prevención y acompañamiento.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA