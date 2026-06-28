Papá León XIV insta a la solidaridad internacional con Venezuela tras fuertes sismos

CIUDAD MCY.-Durante la sesión de clausura del Consistorio Extraordinario de cardenales en el Vaticano, el papa León XIV manifestó su cercanía y la de toda la Iglesia hacia el pueblo de Venezuela, afectado por un doble sismo violento el pasado 24 de junio.

Ante el evento que, hasta la fecha, ha dejado mil 430 fallecidos, miles de heridos y desaparecidos bajo los escombros, el pontífice elevó su oración por las víctimas y familiares, quienes padecen las consecuencias de la tragedia en Venezuela.

En ese sentido, pidió que “no falte la solidaridad de la comunidad internacional con esta querida nación”.

El papa León XIV dijo: «Deseo expresar nuestra solidaridad, la mía y la de todo el Colegio Cardenalicio con la población de Venezuela, duramente afectada por el violento terremoto de estos días”.

El sumo pontífice realizó sus oraciones por las víctimas, sus familiares y los equipos de rescate, al tiempo que canalizó un primer apoyo económico de 100 mil euros a través de la Limosnería Apostólica para contribuir a atender las necesidades prioritarias en Venezuela.

FUENTE: VTV

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