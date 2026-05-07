Pasos para actualizar datos en el Sistema Patria

CIUDAD MCY.- El Sistema Patria habilitó su plataforma para el registro y actualización de datos para los beneficiarios y beneficiarias de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).

El Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda destacó que este proceso es fundamental para avanzar en la agilización y entrega de títulos de propiedad a escala nacional, luego del anuncio de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, quien entregó hace unos días 428 viviendas a familias venezolanas.

PASOS

Los usuarios deben acceder al sistema ingresando su Cédula de Identidad, posteriormente la contraseña y constatar que la imagen de seguridad que se muestra sea la correcta.

Aparecerá la pregunta: «¿Has sido beneficiario o beneficiaria de la Gran Misión Vivienda Venezuela?».

“Te invitamos a participar en el proceso de actualización de datos para conocer tu situación actual con el objetivo de avanzar en la protocolización y regularización de las viviendas otorgadas al pueblo de Venezuela”, señala el anunciado de la plataforma Patria.

Seguidamente, se debe responder la encuesta sobre: “¿Has sido beneficiado por algún programa habitacional del Estado venezolano? (GMVV / INAVI / FONDUR / CONAVI)”. Finalmente, darle clic a guardar.

Con esta actualización, el Gobierno Bolivariano promueve la simplificación de trámites, con el objetivo de eliminar la burocracia y agilizar la seguridad jurídica de los hogares venezolanos, una línea central del plan gubernamental de la presidenta encargada.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA