INTT capacita a trabajadores sobre seguridad vial en todo el país

CIUDAD MCY.– El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) impulsa una serie de programas de formación técnica dirigidos a instituciones públicas y privadas de todo el territorio nacional. Esta iniciativa busca consolidar una cultura vial sólida mediante el fortalecimiento de los conocimientos de la clase trabajadora en materia de prevención y circulación.

Las jornadas de capacitación forman parte de las estrategias de seguridad ciudadana enmarcadas en la Gran Misión Cuadrantes de Paz. A través de estas actividades, el organismo rector del transporte terrestre proporciona herramientas teóricas y prácticas esenciales para el ejercicio responsable de la conducción en las vías públicas venezolanas.

El programa formativo contempla la certificación de conductores tras completar exitosamente los módulos de adiestramiento técnico establecidos por la institución. Este proceso de acreditación garantiza que el personal de las diversas entidades posea las capacidades necesarias para operar vehículos bajo estrictos estándares de seguridad y respeto a la normativa vigente.

Con la implementación de estos planes educativos, el INTT persigue la reducción de incidentes viales y la optimización del uso de la infraestructura vial. El compromiso del instituto se centra en dotar a los ciudadanos de los recursos pedagógicos necesarios para transformar la movilidad terrestre en un sistema más seguro y eficiente para todos.

FUENTE: AVN

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