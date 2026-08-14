PDVSA garantiza suministro de gas para el mercado interno y prevé incremento de producción

El vicepresidente de PDVSA, Jannier Viloria, proyecta un alcance de 2.000 millones de pies cúbicos de gas destinados al mercado interno para diciembre del presente año, lo que consolida el suministro para los sectores industrial, comercial y doméstico

CIUDAD MCY.- El vicepresidente de Gas de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Jannier Viloria, aseguró este jueves que la estatal petrolera mantiene garantizado al 100% el suministro de gas metano para el mercado interno. En paralelo, se exporta el excedente de producción a nivel de líquidos.

«Tenemos garantizado el mercado interno actualmente y se exporta el excedente de producción que disponemos a nivel de líquidos», afirmó.

En declaraciones ofrecidas al canal del estado Venezolana de Televisión (VTV), Viloria destacó que, en cuanto al gas metano, el mercado interno está garantizado al 100%. Adicionalmente, informó sobre la incorporación del hidrocarburo para la generación termoeléctrica.

En este sentido, Viloria prevé que para el mes de diciembre se pueda alcanzar una entrega de 2.000 millones de pies cúbicos de gas cuyo volumen no se limitará únicamente al sector eléctrico, sino que también se aprovechará a nivel industrial y doméstico y comercial.

FUENTE: GLOBOVISIÓN

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