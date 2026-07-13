Peloteros latinos seleccionados para Serie de las Estrellas de Japón

CIUDAD MCY.- El pelotero dominicano Rafael Dolis, el mexicano Roberto Osuna y el venezolano Anderson Espinoza fueron seleccionados hoy para participar en la Serie de las Estrellas 2026 del béisbol japonés (NPB).

Dolis fue elegido por el manager de la Liga Central, Kyuji Fujikawa, para completar el roster de ese equipo, que también incluye al venezolano José Quijada, quien ganó previamente la votación de los fanáticos en el rol de cerrador.

Tanto Osuna como Espinoza accedieron al roster tras ser convocados por el entrenador de la Liga del Pacífico, Hiroki Kokubo, y se unirán a un conjunto que ya cuenta con el venezolano Andrés Machado y el dominicano Franmil Reyes, quienes ganaron también el reconocimiento popular.

Según el sitio web béisboljaponés.com los estadounidenses Sean Reynolds, Taylor Hearn y Trey Cabbage aparecen en la novena de la Liga Central, donde ya la atención la ausencia del cubano Raidel Martínez, líder en salvados de la NPB.

El primer juego de la Serie de las Estrellas del béisbol nipón tendrá lugar en el Tokyo Dome el 28 de julio y el segundo en el Estadio Alpen de Toyama una jornada después.

FUENTE : PRENSA LATINA

FOTO : CORTESÍA