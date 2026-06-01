Petro: «Como presidente no acepto los resultados del preconteo»

CIUDAD MCY.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó este domingo que no acepta los resultados del preconteo electoral que sitúa al candidato ultraderechista, Abelardo de la Espriella, como ganador de la primera vuelta de los comicios presidenciales, frente al izquierdista Iván Cepeda, respaldado por el dirigente.

«Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista (dueños de la compañía Thomas Greg & Sons, involucrada en el proceso) porque, debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado», dijo en un mensaje en redes.

Defendiendo así que «el conteo transmitido no tiene fuerza vinculante» y que «sus datos no son norma pública», Petro ha señalado que «hay dos censos en este momento», el «oficial» y «el del software de los hermanos

Bautista que tiene 800.000 personas adicionales».

El mandatario latinoamericano ha sostenido que «las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes», por lo que, ha remarcado, «los resultados vinculantes» que «atenderá y aceptará» son «los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República».

FUENTE : EUROPA PRESS

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