Plan Cultura Vial impulsa la concienciación en Ocumare de la Costa

CIUDAD MCY.- Con el propósito de promover una movilidad responsable y fomentar el cuidado en las vías, la Plaza Bolívar del pueblo de Ocumare de la Costa de Oro, fue escenario del despliegue del plan Cultura Vial en Aragua.

La actividad, dirigida a peatones y conductores que transitan la localidad costera, estuvo enfocada en sembrar el respeto por las normas de tránsito desde la participación y la prevención.

Esta iniciativa fue articulada de manera conjunta entre la gobernadora Joana Sánchez, el alcalde Wilmer Leal y la Secretaría de Cultura del estado, encabezada por Nicolás González.

“Gracias a esta alianza estratégica, el municipio suma esfuerzos para brindar a los habitantes herramientas claras sobre los deberes y derechos en materia de tránsito, fortaleciendo el bienestar colectivo de la jurisdicción”, precisó Luis Lovera director de Cultura municipal.

Añadió que el programa Cultura Vial destaca por su enfoque pedagógico, original y divertido a través del cual se ofrece contenidos de seguridad vial de forma didáctica” Apunto que el

plan nació de la Secretaría de Cultura del estado como una forma de conciertizar a todos los conductores que transitan por el territorio.

Señal que como parte central de la jornada, un grupo de niñas junto a representantes de las danzas locales lideraron una toma formativa en las calles, además se entregaron volantes informativos a los transeúntes e incentivando de manera cercana la prudencia en el volante y el uso adecuado de los pasos peatonales.

«A través del plan ‘Cultura Vial’, estamos transformando la educación en las calles en una experiencia participativa y formativa para nuestras familias. Llevar este mensaje mediante metodologías didácticas nos permite construir una verdadera cultura de respeto en las vías de Ocumare de la Costa de Oro», puntualizó Lovera.

PRENSA ALCALDÍA COSTA DE ORO

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