Plan de Asfaltado transforma vialidad de Lamas

Las labores se desarrollan en la avenida Candelaria, donde se optimizará el flujo vehicular y se fortalecerá la seguridad, tanto para conductores como para transeúntes

CIUDAD MCY.- La movilidad y seguridad de los ciudadanos de Santa Cruz de Aragua, se evidencia con la colocación de asfalto en la avenida Candelaria, una intervención que impacta directamente en mejor transitabilidad en el municipio.

Las labores forman parte de las políticas de atención integral a la infraestructura vial impulsadas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, bajo las orientaciones de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, junto a la gestión municipal, encabezada por el alcalde Tony García.

Los trabajos ejecutados por cuadrillas de la empresa estadal Vías de Aragua, comprende la colocación de mezcla asfáltica en caliente en una carpeta corrida sostenida, lo que permitirá garantizar una circulación más fluida y en condiciones seguras, tanto para conductores como para peatones, en beneficio directo de las familias que hacen vida en el sector.

Cabe mencionar que este despliegue responde directamente a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, que se alinea estrictamente con la Segunda Transformación «Ciudades más Humanas y Servicios Públicos», que busca consolidar espacios mas accesibles y funcionales que contribuyan al desarrollo comunitario.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

FOTOS | CORTESIA