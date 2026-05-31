Rehabilitación y embellecimiento marcan jornada de mantenimiento en HCM

Las labores ejecutadas por cuadrillas de Fundaragua incluyeron obras de friso liso, vaciado de sobrepiso, aplicación de pintura, plomería y mantenimiento interno en distintas áreas neurálgicas del principal centro de salud de la región

CIUDAD MCY.- El Hospital Central de Maracay (HCM) continúa siendo objeto de un despliegue integral de mantenimiento y adecuación de sus espacios, como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura de este centro de salud de referencia nacional.

En el nosocomio se ejecuta una intervención enmarcada en el Plan de la Aragüeñidad, que busca mejorar significativamente los espacios de salud para ofrecer una atención médica especializada mas humana y cercana para pacientes, personal médico y demás usuarios.

Para constatar el éxito de la recuperación integral el presidente de Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua (Fundaragua), Edison Gutiérrez inspeccionó la ejecución técnica de la obra que impacta directamente a la salud pública regional.

Las labores ejecutadas por cuadrillas de Fundaragua incluyeron obras de friso liso, vaciado de sobrepiso, aplicación de pintura, plomería y mantenimiento interno en distintas áreas neurálgicas del principal centro de salud de la región.

Con estas acciones, el Gobierno regional reafirma su compromiso con el derecho a la salud y el mantenimiento de las infraestructuras, clave para la atención ciudadana, asegurando que el HCM se mantenga como un referente de servicio y operatividad en la región central del país.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

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