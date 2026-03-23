Plan de bancarización y financiamiento beneficiará a condominios de Aragua

Se organizarán jornadas de apertura, tanto de cuentas condominales como naturales, en las urbanizaciones privadas y no privadas

CIUDAD MCY.-Una alianza entre el Banco Digital de los Trabajadores (BDT) y el Gobierno Bolivariana de Aragua, a través de la Oficina para la atención de los Vecinos y Vecinas, beneficia a los condominios registrados de la entidad con un plan de bancarización y financiamiento.

“Con la Ley de Simplificación de Trámites aperturamos las cuentas condominales”, informo Ángelo Bernal, enlace regional de este sector.

Este producto financiero permitirá garantizar transparencia del capital que ingresa a los conjuntos residenciales, manejando ingresos por cuotas y gastos de mantenimiento, bajo los esquemas de trabajo planteado por los habitantes.

Además, el tener una cuenta a nombre del condominio abre oportunidad de adquirir créditos, con los cuales se puedan costear proyectos de los urbanismos o edificios.

“Esto es parte de las orientaciones de la gobernadora Joana Sánchez”, dijo Bernal en referencia a esta acción que garantiza el bienestar y desarrollo de las zonas habitacionales del estado.

Hasta la fecha, más de 80 mil ciudadanos de la región se registraron en la plataforma digital para el censo condominial, herramienta que permitirá llevar un control de las edificaciones, como georeferenciación, cantidad de habitantes, casas y apartamentos. El conocer la realidad territorios posibilita la consolidación del Plan de las 7T y Plan de la Aragüeñidad en los espacios.

Para el interés de los pobladores, se planea realizar jornadas de bancarización en los distintos urbanismos privados y no privados facilitando el acceso, además, podrán apertura cuentas personales en el BDT.

“Vamos a ir a cada uno de estos territorios y de esta forma llevar la gestión del Banco Digital de los Trabajadores a cada uno de los aragüeños”, puntualizó Bernal.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS :CIUDAD MCY