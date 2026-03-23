GBA continúa consolidando las 7T en favor de los aragüeños

Durante una reunión estratégica de trabajo los Secretarios delinearon acciones para consolidar la resolución de las problemáticas locales mediante la cogestión comunal, otorgando así la mayor suma de felicidad posible a las familias aragüeñas

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo inquebrantable por garantizar el bienestar integral y la paz del pueblo aragüeño, los Secretarios y Secretarias responsables de las 7 Transformaciones (7T) del Gobierno Regional llevaron a cabo su habitual mesa de trabajo semanal, este encuentro estratégico se desarrolló bajo las orientaciones directas de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

​La jornada tuvo como objetivo central realizar un balance exhaustivo de las tareas y líneas de acción propuestas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Es importante destacar que, el desarrollo de esta mesa de trabajo se enmarcó rigurosamente en las directrices del Plan de la Aragüeñidad.

Durante la actividad, las autoridades regionales evaluaron los mecanismos necesarios para seguir brindando respuestas efectivas a las comunidades y asegurando la tranquilidad en cada rincón del estado.

En este sentido, el espacio propició el debate de ideas y la planificación de nuevas acciones destinadas a profundizar la organización y el empoderamiento del Poder Popular, con especial énfasis en el acompañamiento a las 191 comunas y circuitos comunales que hacen vida en el territorio aragüeño.

​Este importante encuentro reafirma el compromiso indeclinable del Gobierno Bolivariano de Aragua por mantener un trabajo articulado y de la mano con las bases populares.

YORBER ALVARADO

FOTOS: CORTESIA