Plan “Sucre Vial” garantiza recuperación de calles en Manuelita Sáenz

Las labores contemplan la colocación de 350 toneladas de asfalto en carpeta corrida favoreciendo de manera directa a las familias que residen en esta comunidad sucrense.

CIUDAD MCY.- Con maquinaria y cuadrillas desplegadas en la comunidad Manuelita Sáenz, el alcalde del municipio Sucre, Wilson Coy, supervisó el progreso de las intervenciones viales que buscan optimizar la movilidad de los usuarios.

La jornada de inspección permitió constatar el progreso de los trabajos ejecutados en articulación con el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, bajo las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el respaldo de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez y el equipo de Vías de Aragua.

Las labores contemplan la aplicación de 350 toneladas de asfalto en carpeta corrida,lo que garantiza mejoras en la infraestructura vial de la zona, con el propósito de fortalecer la transitabilidad vehicular y peatonal, favoreciendo de manera directa a las familias que residen en esta comunidad.

Durante el recorrido, el mandatario municipal destacó que estas acciones forman parte del plan “Sucre Vial”, iniciativa que mantiene atención en distintos sectores de la municipalidad para ofrecer espacios más seguros y funcionales para la ciudadanía.

Es importante mencionar que, los trabajos responden a las solicitudes realizadas por las comunidades organizadas y forman parte de las políticas orientadas a optimizar los servicios y la infraestructura urbana en la jurisdicción.

REINYMAR TOVAR

FOTOS :CORTESIA