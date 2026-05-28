GBA concretó plan de acción de servicios públicos en Libertador

Joana Sánchez, gobernadora del estado Aragua, sostuvo un encuentro con el alcalde del municipio Libertador y representantes de Hidroven, donde evaluaron los proyectos que serán desarrollados en la jurisdicción palonegrense.

CIUDAD MCY.- En la sede de la Gobernación, la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, encabezó una mesa de trabajo junto al alcalde del municipio Libertador, Gonzalo Díaz, y el equipo de la empresa estatal Hidrológica de Venezuela (Hidroven), donde fueron presentados los proyectos previstos para optimizar los servicios públicos de la localidad.

Entre las obras planteadas destaca la sustitución de 4 kilómetros del colector marginal, acciones orientadas a mejorar el drenaje de las aguas servidas en los municipios Libertador y Linares Alcántara, atendiendo una de las principales necesidades en materia de saneamiento.

Durante la reunión, ambas autoridades revisaron los detalles técnicos y operativos de los trabajos que serán ejecutados próximamente, en articulación con Hidroven para fortalecer la infraestructura de servicios públicos y ofrecer respuestas efectivas a las comunidades.

Sánchez señaló que este proyecto forma parte de las políticas impulsadas por la presidenta encargada

Delcy Rodríguez, para garantizar mejoras progresivas en los sistemas de atención y saneamiento en los municipios aragüeños.

La mesa de trabajo también permitió evaluar nuevas estrategias conjuntas para avanzar en soluciones integrales que contribuyan al bienestar y la calidad de vida de la población.

REINYMAR TOVAR

FOTOS :CORTESÍA