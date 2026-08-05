Plan Vacacional Venezuela Ríe inicia en Barinas con más de 60 talleres formativos

CIUDAD MCY.- Con una oferta de más de 60 talleres gratuitos en arte, cultura, ciencia y turismo formativo, en el estado Barinas se activó el Plan Vacacional Venezuela Ríe 2026 para atender en su fase inicial a 35 comunas del municipio capital.

La iniciativa se realiza mediante un despliegue articulado entre el Instituto Autónomo de Cultura del Estado Barinas (IACEB), la Corporación Barinesa de Turismo y la Red Integral de Recreación (REIR), a fin de ofrecer espacios seguros de formación y convivencia integral a niños y jóvenes durante el receso escolar.

Los más pequeños podrán disfrutar de clases dedicadas a la preservación de las tradiciones y el desarrollo de habilidades creativas, entre las que destacan: formación de baile de joropo, música llanera, teatro, pintura y oratoria. Además, recibirán aprendizajes a través de las Rutas del Chocolate y del Cacao, así como jornadas teóricas y prácticas de avistamiento de aves locales.

Por otra parte, junto a la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en la región (Fundacite Barinas) se activó una agenda científica denominada “De la Tierra al Universo» donde los jóvenes conocerán sobre astronomía y ciencias espaciales, así como robótica y programación.

En esta primera etapa, el plan vacacional aborda de manera prioritaria a 35 comunas del municipio Barinas, con la proyección de extender progresivamente la atención hacia el resto de los municipios del estado para garantizar el acceso masivo a la cultura y el sano entretenimiento.

FUENTE : AGENCIA

FOTO : CORTESÍA