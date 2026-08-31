Plan Vacaciones Científicas 2026 culminó con éxito en siete estados del país

CIUDAD MCY.- Más de 720 niños, niñas y jóvenes participaron de manera activa en las jornadas de aprendizaje y cierre del Plan Vacaciones Científicas y Tecnológicas 2026 en los estados Zulia, Carabobo, Portuguesa, Apure, Anzoátegui, Miranda y Monagas, donde los presentes exploraron los laboratorios, módulos acuáticos, robótica y estaciones sismológicas.

El despliegue por región consolidó experiencias formativas diversas en Zulia, interactuaron con investigadores en los laboratorios de la Fundación Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas (INZIT); mientras que en Carabobo, la juventud del sector Santa Rosa en Valencia tuvo su introducción a la astronomía desde la Escuela Técnica Fermín Toro.

En Portuguesa, más de 320 participantes culminaron cuatro semanas de actividades en Guanare, Páez y Araure. Por su parte, en Apure, 280 niños y jóvenes culminaron su formación en la Estación Piscícola y en el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA).

Mientras que en Anzoátegui, el cuarto grupo completó sus módulos en Robótica y Telecomunicaciones en el Meganúcleo del Centro Didáctico para la Enseñanza de las Ciencias (CDEC) Barcelona. En lo que respecta a Miranda, los participantes visitaron la sede del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) junto al Parque Científico Tecnológico + Ciencia; y en Monagas, el plan contempló capacitación en gestión de riesgos e ingeniería sísmica a cargo de Protección Civil en la sede de Fundacite. En las site entidades la actividad se desarrolló como impulso a la vocación científica y técnica de la juventud.

FUENTE : VTV

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