Plan Venezuela Renace avanza en la reconstrucción de 17 mil viviendas

CIUDAD MCY.- La presidenta de la Gran Misión Venezuela Renace, Jacqueline Faría, sostuvo una reunión con representantes de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, la Misión Venezuela Bella y la Corporación Juntos Todo es Posible, para evaluar las obras en ejecución y revisar los proyectos de reconstrucción de las estructuras impactadas por el doble sismo.

En este sentido, a través de redes sociales oficiales Faría informó que, hasta la fecha, el Plan Venezuela Renace ya ha recuperado 1.476 viviendas, las cuales ya fueron entregadas en los siete estados afectados por los sismos.

“Apenas dos meses y medio de este doble terremoto, a través de este Plan Venezuela Renace, hemos entregado ya 1.476 viviendas recuperadas, seguras y donde las familias volvieron al hogar. Asimismo, estamos trabajando en 17.000 viviendas más”.

Detalló la funcionaria que semana a semana se están entregando «viviendas reparadas, viviendas reconstruidas, viviendas que ofrecen de nuevo seguridad. Todo este plan para recuperar en los siete estados de nuevo la tranquilidad. Hemos visto los números, hemos visto los avances y por supuesto, el mayor impulso para respuesta oportuna, la más rápida, pero la más segura”.

Venezuela Renace repara edificios en Maracay

En el marco del Plan Venezuela Renace, fueron rehabilitados siete edificios afectados tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio, en el sector San Jacinto de Maracay, estado Aragua.

Asimismo, los trabajos se mantienen junto a los vecinos y las juntas de condominio en las edificaciones de la zona.

Cabe destacar que durante la inspección de las obras, la gobernadora de Aragua Joana Sánchez y el alcalde Rafael Morales ratificaron el seguimiento a este compromiso asumido en el momento de la contingencia.

Por último, la mandataria regional anunció la construcción de un nuevo pozo de agua potable para garantizar el suministro de este líquido a más de 5 mil familias del sector.

FUENTE: CIUDAD CCS

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