Por todo lo alto celebraron Feria del Niño Simón en la U.E.E. JM Álvarez Jaramillo

CIUDAD MCY.– Con la participación de más de 350 niños desde preescolar hasta sexto grado, la Unidad Educativa Estadal José Miguel Álvarez Jaramillo, celebró la Feria del Libro Niño Simón, actividad que se realizó tanto en el turno de la mañana como en la tarde con la participación plena de maestras, administrativo, obreros y representantes.

Diana Mentado, directora del plantel, informó que durante la presentación de la mencionada feria, los estudiantes expusieron sus trabajos pedagógicos ilustrados en la vida y obra del Padre Libertador Simón Bolívar, para lo cual con la ayuda de las maestras en las aulas de clase, y de papá y mamá en casa los niños y niñas pusieron en práctica la creatividad eleborando sus ilustraciones literatias.

«Complacida con mis maestras, mis niños y niñas, asi comp todo el personal de la escuela Álvarez Jaramillo, el apoyo de los padres y representantes se hizo presente una vez más durante esta extraordinaria feria, todo hermoso como siempre lo hacemos en nuestra institución con amor, entrega y compomiso» indicó la directora del plantel.

La actividad estuvo acompañada de un recitar de poesia y un baile coreográfico a cargo de los estudiantes y docentes alusivo no solamente a Bolívar, sino a Venezuela como tal refiriéndose a la gesta histórica del 24 de junio como lo fue la Batalla de Carabobo, próxima a cumplir 205 años.

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FOTO: CORTESÍA