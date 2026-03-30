Pozo de Trapiche del Medio beneficiará a más de mil quinientas familias

Luego de los trabajos de reactivación las familias de la referida comunidad recibirán agua potable por tuberías

CIUDAD MCY.- En un trabajo articulado entre la Alcaldía del municipio Revenga e Hidrocentro, se llevó a cabo la instalación de un motor y bomba de 40 hp en el pozo del sector Trapiche del Medio ubicado en la comuna Paula Correa.

Con la reactivación de este importante pozo, más de mil quinientas familias de esta comunidad reciben el vital líquido por tubería en sus hogares, luego de una falla registrada hace unos días, motivo por el cual, los residentes celebraron la atención oportuna y el empeño para reactivarlo en el menor tiempo posible.

La jornada de instalación contó con el acompañamiento activo de los residentes, quienes expresaron su satisfacción por los trabajos realizados. “Los vecinos estamos muy felices por la instalación de esta bomba nueva; es una atención oportuna para que el agua llegue nuevamente a nuestras casas”, afirmó Carmen Rodríguez, habitante del sector.

Por su parte, Raúl Trejo, vecino de la zona, destacó la labor conjunta: “Como comunidad estamos acompañando el proceso y agradecemos el gran trabajo que se está haciendo en beneficio de todos los habitantes de Trapiche del Medio”.

Estos trabajos están enmarcados en las políticas de optimización de servicios públicos que forman parte de la 2da Transformación, para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio José Rafael Revenga.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA.