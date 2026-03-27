Plan Bodega llega al municipio Revenga para fortalecer la economía comunal

CIUDAD MCY.- En el marco de la Primera Transformación (1T) enfocada en el Desarrollo Económico, el municipio José Rafael Revenga recibió el despliegue del Plan Bodega, una iniciativa estratégica que contó con la participación de representantes del Ministerio de Comercio, el Banco Digital de los Trabajadores (BDT) y la Distribuidora Los Llanos.

Esta jornada consistió en una serie de visitas técnicas a pequeños comerciantes de la jurisdicción con el objetivo de brindar apoyo directo al sector emprendedor y potenciar la actividad económica desde las comunidades, consolidando así el modelo de economía comunal en la zona.

A través de esta alianza, el gobierno local impulsa la puesta en marcha de financiamientos gestionados por el BDT, los cuales permiten a los bodegueros adquirir activos para su crecimiento, tales como neveras exhibidoras, un congelador y un stock inicial de productos de la Distribuidora Los Llanos.

En este despliegue territorial se visitaron más de 50 bodegas de las comunas José Rafael Revenga, Paula Correa y Alto Tuy a fin de ofrecer esta oportunidad de crecimiento a los emprendedores revengueños, representando un avance hacia la consolidación de la economía productiva y garantizando la alimentación en cada localidad.

Es importante acotar que, el Plan Bodega tiene presencia en siete municipios del estado Aragua, y se tiene como objetivo cubrir los 18 que integran el territorio, una orientación que ha instruido el gobierno regional cumpliendo los objetivos del Plan Nacional de las 7T y el respaldo de las autoridades municipales para su ejecución.

De esta manera se trabaja en la consolidación de una economía productiva y sustentable, facilitando las herramientas crediticias y logísticas necesarias para que los pequeños comercios se transformen en pilares de abastecimiento y desarrollo en cada uno de sus territorios.

Este equipamiento está diseñado para garantizar que los comerciantes puedan ofrecer una variedad de rubros y embutidos de calidad que cubran la demanda real de los residentes en cada sector, fortaleciendo la seguridad alimentaria y el dinamismo comercial interno.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA