Práctica para mantener el cerebro joven en una avanzada edad

CIUDAD MCY.-Una investigación reveló que la práctica musical a lo largo de la vida puede generar una reserva cognitiva que ralentiza el deterioro neuronal relacionado con la edad. El estudio, publicado en PLOS Biology, analizó los cerebros de 74 personas mediante resonancia magnética funcional mientras escuchaban sílabas con ruido de fondo.

Las personas estaban divididas en tres grupos: 25 adultos mayores con muchos años de formación musical, 25 adultos mayores que no habían estudiado música y 24 adultos jóvenes no músicos. Los adultos mayores, con décadas de práctica, mostraron niveles de eficiencia cerebral similares a los de adultos jóvenes, a diferencia de sus pares no músicos.

Sorprendentemente, una mayor actividad cerebral en estos músicos se asoció con peores resultados, lo que indica que sus cerebros suelen funcionar de forma tan eficiente que el esfuerzo extra resulta innecesario.

“El deterioro cerebral es una causa importante de muchos tipos de deterioro cognitivo relacionado con la edad”, explicó el doctor Lei Zhang, coautor del estudio. Para millones de adultos mayores, esta capacidad podría ser clave para mantener la independencia y la vida social activa.

Hábitos saludables para el cerebro

“Los músicos mantenían exactamente la misma estructura organizativa que los cerebros más jóvenes”, señalaron los autores. Esta conservación no solo mejora la percepción del habla en entornos ruidosos, sino que podría prevenir otros cambios cognitivos propios del envejecimiento, lo que refuerza la idea de promover actividades intelectualmente exigentes durante toda la vida.

Aunque el estudio tiene limitaciones, como su enfoque transversal y un tamaño de muestra reducido—, sus implicaciones son prometedoras. Zhang recomienda adoptar hábitos que fortalezcan la reserva cognitiva, como tocar un instrumento, aprender idiomas o hacer ejercicio.

AGENCIAS | FOTO REFERENCIAL