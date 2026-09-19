Precipitaciones vespertinas estiman para este sábado en gran parte del país

CIUDAD MCY.- Precipitaciones vespertinas de intensidad variable se estiman para este sábado en gran parte del país, producto del aumento de la nubosidad y la activación moderada de la Zona de Convergencia Intertropical reforzadas por efectos convectivos locales y el calentamiento diurno.

En su reporte para las próximas 24 horas, el Instituto Nacional de Metrología e Hidrología (Inameh) estima en la mañana cielo de parcial a fragmentado en buena parte del país.

Asimismo, se pueden presentar mantos nubosos asociados a lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas en zonas de Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, llanos centrales y occidentales.

De igual modo, en horas de la tarde y noche, se prevé un aumento progresivo de la nubosidad, acompañado de precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica, en zonas de Delta Amacuro, Monagas, sur de Sucre, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, región central, llanos centrales/occidentales, Lara, Andes y Zulia.

En los estados Miranda, Distrito Capital y La Guaira, en horas de la mañana se prevé cielo con nubosidad parcial que alterna con algunas zonas nubladas y generan precipitaciones de intensidad variable, especialmente al sur de Miranda.

Además, después del mediodía se estima un incremento de la nubosidad asociado a lluvias o lloviznas sobre la mayor parte de la entidad.

El viento de componente sureste, con velocidades que rondan los 13 km/h. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19 °C y una máxima que podría alcanzar los 30 °C.

FUENTE : VTV

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