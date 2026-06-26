Presidenta de México reafirma apoyo a Venezuela tras terremotos

CIUDAD MCY.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, trasladó hoy sus condolencias a la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y reafirmó su apoyo al pueblo de esa nación tras los devastadores terremotos registrados el miércoles.

“Tuve llamada telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien expresé condolencias por las víctimas de los terremotos y reafirmé nuestro apoyo al pueblo venezolano”, informó la jefa del Ejecutivo.

A través de un mensaje en su cuenta de la red social X, la dignataria recordó que su país ya despliega ayuda humanitaria en las zonas afectadas.

“Estamos atentos a necesidades adicionales. En momentos difíciles, nuestra nación es solidaria con países hermanos”, manifestó.

Más temprano, durante su habitual conferencia de prensa, Sheinbaum presentó datos del agrupamiento Yumare, integrado por 250 militares que ya se encuentran en la nación suramericana, 18 binomios canófilos y dos representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Enviamos también insumos médicos, herramienta y equipo. Fueron recibidos ayer por la noche por autoridades de Venezuela. Iniciaron la descarga. Son tres aviones y hoy en la mañana muy temprano ya iniciaron las labores de rescate”, puntualizó.

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 –a los cuales siguieron decenas de réplicas-, estremecieron el miércoles varios estados del norte de Venezuela, con saldo de al menos 920 muertos y miles de heridos, cifras que podrían aumentar, además de daños severos en infraestructura.

FUENTE: PRENSA LATINA

FOTO:CORTESIA