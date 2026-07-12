Presidenta de México reconoce labor de rescatistas que participaron en Venezuela

CIUDAD MCY.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió al heroico Agrupamiento Yumare del Ejército Mexicano, el cual volvió a su país tras participar en las labores de rescate por los sismos que afectaron a la República Bolivariana de Venezuela.

Sheinbaum resaltó que el agrupamiento fue a Venezuela para tender la mano en uno de los momentos más difíciles que puede enfrentar un pueblo, como lo es el dolor provocado por un desastre natural.

Asimismo, escribió en su cuenta de Instagram: “Hoy les rendimos un reconocimiento por su valentía y por su labor fraterna y solidaria. Representan con orgullo y dignidad al pueblo de México”.

La mandataria expresó su solidaridad al Gobierno de Venezuela y a su vez resaltó que dos barcos con plantas potabilizadoras, alimentos y otros insumos arriban a Venezuela por el esfuerzo solidario y el apoyo de la Secretaría de Marina.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESIA