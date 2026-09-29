Presidenta Delcy Rodríguez entregó 181 viviendas a familias atendidas tras doble sismo

CIUDAD MCY.-En el marco del Plan «Venezuela Renace», la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró la entrega de 181 viviendas dignas destinadas a familias que resultaron afectadas tras el reciente doble sismo registrado en el país.

La jornada desplegó adjudicaciones simultáneas en el Distrito Capital y en los estados Miranda y Carabobo. En la ciudad de Caracas, la jornada tuvo lugar en el municipio Libertador, específicamente en la parroquia El Valle, sector Simón Bolívar del Urbanismo «Ciudad Tiuna», donde se otorgaron 16 apartamentos en la Torre D-12.

De manera complementaria, la Presidenta anunció la entrega de viviendas en el estado Miranda, municipio Cristóbal Rojas, en Charallave, donde se adjudicaron 77 viviendas en el Urbanismo «Mirador de Caiza».

Este desarrollo habitacional contempla una extensión de más de 493 mil 537 m² y proyecta la edificación total de 2 mil 390 unidades de vivienda distribuidas en 95 edificios.

Al mismo tiempo, en el estado Carabobo, municipio Los Guayos, se otorgaron 88 soluciones habitacionales pertenecientes al Urbanismo «Renacer», garantizando el resguardo y la estabilidad de los núcleos familiares atendidos en la entidad.

AVANCES DEL PLAN VENEZUELA RENACE

Es importante destacar que el impacto del Plan «Venezuela Renace» en la fase de reconstrucción y atención a las zonas impactadas, se ha evidenciado con los siguientes avances:

Hogares adjudicados y rehabilitados: Se han otorgado un total de 709 viviendas completamente nuevas a familias que sufrieron la pérdida total de su infraestructura, mientras que mil 815 familias ya han retornado a sus hogares tras completar las labores de rehabilitación integral.

Inspecciones técnicas: Equipos especializados han llevado a cabo más de 63 mil evaluaciones e inspecciones en 7 estados del país para verificar y certificar la seguridad estructural de cada inmueble.

Esquema de financiamiento estatal: El Gobierno Bolivariano asume la cobertura de hasta el 80% del valor total de los inmuebles mediante créditos sociales proyectados a 25 años.

Atención diversificada: La política de financiamiento abarca programas especiales para la rehabilitación de edificaciones, apoyo directo a juntas de condominio y subsidios temporales de alquiler, orientados a brindar respuestas adaptadas a la situación particular de cada familia.

Por tanto, con estas acciones, el Gobierno Nacional ratifica el compromiso institucional en la atención oportuna de las contingencias naturales y la consolidación del derecho a la vivienda en el territorio nacional.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA PRENSA PRESIDENCIAL