Presidenta Delcy Rodríguez figura central en la portada de la revista Time

CIUDAD MCY.-La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, es la figura central de la portada de la revista estadounidense Time, en un hecho que marca un nuevo hito en la proyección internacional del país.

La publicación, que incluye una extensa entrevista con la mandataria, sitúa a Venezuela en el foco geopolítico mundial y se suma a la lista de líderes venezolanos que han figurado en la prestigiosa revista a lo largo de la historia contemporánea, como los expresidentes Marcos Pérez Jiménez, Rómulo Betancourt y el Comandante Hugo Chávez.

La presidenta Rodríguez en su intervención en Time defendió el rumbo del país, que calificó como el inicio de una «nueva era política», y confirmó un giro en las relaciones bilaterales con la administración de Donald Trump, con quien asegura haber mantenido diálogos directos «muy amables y muy respetuosos».

En el ámbito económico, Rodríguez defendió la apertura del sector energético, al señalar que su gobierno negocia cerca de 30 acuerdos de inversión con empresas internacionales y que Venezuela representa «una de las oportunidades más importantes para el futuro energético mundial».

FUENTE: VTV

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