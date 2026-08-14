Presidenta Delcy Rodríguez lidera firma de acuerdos energéticos con consorcios internacionales

CIUDAD MCY.-La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lidera el acto de Firma del Acuerdos de Cesión de Participación en la Fase II de la Licencia de Exploración y Explotación de Hidrocarburos Gaseosos No Asociados del Campo Lorán, correspondiente al Bloque 2 de la Plataforma Deltana con tres importantes empresas transnacionales.

El evento contempla la formalización de la autorización por parte de la ministra del Poder Popular de Hidrocarburos, Paula Henao, a PDVSA Gas, para proceder con la transferencia de participación hacia las empresas licenciatarias BP Exploration (Caribbean), XRG P.J.S.C. y UCC Oil and Gas Holding LLC

Por British Petroleum (BP), asisten la Directora Ejecutiva, Meg O´Neill; la vicepresidenta de Nuevas Oportunidades de Gas, Samantha Hayes; el vicepresidente Sénior de BP Latinoamérica y el Caribe, David Campbell; la vicepresidenta de Nuevas Oportunidades de Gas, Samantha Martin; el asesor Jurídico Principal de BP Latinoamérica y el Caribe, Oresa Charles; y el gerente de País Venezuela, Luisa Cipollitti.

De la empresa XRG P.J.S.C, proveniente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), está presente el director de Desarrollo de Negocios, Gas Internacional, Addulla Sami Alshamsi. Y por la empresa oriunda de Catar de nombre UCC Oil and Gas Holding LLC, el Director, Erik Keskula.

La delegación venezolana que acompaña a la Jefa de Estado está representada por la ministra del Poder Popular de Hidrocarburos, Paula Henao; la viceministra de Gas, Cindy Rondón; el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón; el vicepresidente Ejecutivo de Petróleos de Venezuela, Jovanny Martínez; y el vicepresidente de Gas de PDVSA, Jannier Viloria.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTOS: CORTESÍA